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Kayseri'de Tır devrildi, içecekler yola savruldu

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
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Kayseri’de Tır devrildi, içecekler yola savruldu

Kayseri'nin Develi ilçesinde içecek yüklü tır devrildi. Kazada 1 kişi yaralanırken içecekler yola savruldu.

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