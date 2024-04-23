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Samsun’da sahte içki operasyonu!

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
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Samsun’da sahte içki operasyonu!

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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