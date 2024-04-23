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Samsun'da büyük coşku! Polisler 23 Nisan'ı çocuklarla kutladı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024
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Samsun’da büyük coşku! Polisler 23 Nisan’ı çocuklarla kutladı

Samsun'da polisler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklarla kutladı.

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