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Kahramanmaraş’ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024
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Kahramanmaraş’ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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