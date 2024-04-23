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Mardin’de iki grup arasında kavga: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 23.04.2024
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Mardin’de iki grup arasında kavga: 1 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

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