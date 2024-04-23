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Polis şüpheli şahsın elindeki poşette 1050 adet sentetik ecza ele geçirdi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024
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Polis şüpheli şahsın elindeki poşette 1050 adet sentetik ecza ele geçirdi

Samsun'da polis şüphe üzerine bir kişinin elindeki poşette yaptığı araştırmada, bin 50 adet sentetik ecza ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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