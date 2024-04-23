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Bitlis'te öğrenciler jandarma birliklerinin misafiri oldu

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024
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Bitlis’te öğrenciler jandarma birliklerinin misafiri oldu

Bitlis'te jandarma birliklerinde misafir edilen öğrenciler, askerlerle marş okudu, gösterileri izledi. Askeri birliklerin kullandığı teçhizatlar hakkında bilgilendirilen öğrenciler, düzenlenen etkinliklerin ardından Tuğgeneral Subaşı ve askerlerle fotoğraf çektirdi.

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