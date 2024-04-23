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Husumetlisini tabancayla bacağından vurdu

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 23.04.2024
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Husumetlisini tabancayla bacağından vurdu

Kayseri'de 17 yaşındaki İ.A. husumetlisi Vedat B.'yi bacağından vurarak yaraladı. Polis, kaçan İ.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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