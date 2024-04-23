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Otobüs perona girerken yolcu bekleme alanına çarptı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024
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Otobüs perona girerken yolcu bekleme alanına çarptı

Son dakika haberi... İzmir’de yolcu otobüsü perona girerken yolcu bekleme alanına çarptı. Kazada hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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