23 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Depremden etkilenen çocuklar sandallarla gezdirildi

Depremden etkilenen çocuklar sandallarla gezdirildi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024
ABONE OL
Depremden etkilenen çocuklar sandallarla gezdirildi

Tokat Belediyesi, Sulusaray depreminin izlerini silmek ve çocukların moralini yükseltmek amacıyla harekete geçti. Bu kapsamda, Sulusaray, Yeşilyurt ve Artova ilçelerinde eğitim gören öğrenciler, kent merkezinde özel bir etkinlikle karşılandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA