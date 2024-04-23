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Niğde'de feci kaza! Yaralılar var

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 23.04.2024
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Niğde’de feci kaza! Yaralılar var

Son dakika haberine göre Niğde'nin Bor ilçesinde hafif ticari araçla kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

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