Bursa’daki cinayetin şüphelisi İstanbul’da yakalandı

Ramazan Yılmaz'ın cenazesi de Emirsultan Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Baruthane Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Davutkadı Caddesi'ndeki bir zincir markete, dün akşam alışveriş için gelen Ömer Z, burada market görevlileriyle tartışmıştı.

Kasada ödeme yapmak için sıra bekleyen Ramazan Yılmaz (62), market görevlileri ile Ömer Z. arasındaki tartışmayı yatıştırmaya çalışmış, tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine cebindeki bıçağı çıkaran Ömer Z, Ramazan Yılmaz'ı sol göğsünden bıçaklamıştı.

Yılmaz, ağır yaralanırken şüpheli de olay yerinden kaçmıştı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.