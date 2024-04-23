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Çamur yağışı çeşmelere akın ettirdi: Çeşmelerde kuyruklar oluştu

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
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Çamur yağışı çeşmelere akın ettirdi: Çeşmelerde kuyruklar oluştu

Tekirdağ’da gökten yağan çamur sonrası, vatandaşlar çamurla kaplanan araçlarını yıkamak için çeşmelere akın ederken, zaman zaman çeşmeler önünde araç kuyrukları oluştu.

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