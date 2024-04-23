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Muşlu çocuk bulduğu yavru kulaklı baykuşun hayatını kurtardı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024
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Muşlu çocuk bulduğu yavru kulaklı baykuşun hayatını kurtardı

Muş’ta ailesi ile gezintiye çıkan bir çocuk, doğada bulduğu kulaklı yavru orman baykuşunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğüne teslim etti.

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