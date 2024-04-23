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Yeni vali makama oturur oturmaz çikolata istedi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024
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Yeni vali makama oturur oturmaz çikolata istedi

Muş’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde temsili olarak Vali Avni Çakır’ın makamına oturan 4’üncü sınıf öğrencisi Hafsa Yıldırak ilk olarak çikolata istedi.

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