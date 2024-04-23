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Çaldığı motosikletin çalındığını öne süren şüpheli, tutuklandı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
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Çaldığı motosikletin çalındığını öne süren şüpheli, tutuklandı

Adana’da otelin önünde park halindeki motosikleti, devreye giren alarma aldırış etmeden çalan 2 şüpheliden Süleyman H. (21), güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı. İfadesinde, “Motosikleti çaldıktan sonra bir şeyler yemek için lokantaya gittik. Masadan kalktıktan sonra motosikletin çalındığını gördük” diyen Süleyman H. tutuklandı.

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