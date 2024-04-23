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Kağıthane'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye ceza yağdı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
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Kağıthane’de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye ceza yağdı

Kağıthane'de, hafif ticari aracıyla drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 32 bin 233 lira ceza verildi.

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