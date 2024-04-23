Anıtkabir’e 23 Nisan’da 100 bini aşkın ziyaretçi!





Öte yandan, Anıtkabir Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre bu yıl ocak ayında 229 bin 426, şubat ayında 226 bin 403 ve mart ayında ise 223 bin 689 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti.

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