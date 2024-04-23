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Türkiye'ye ait askeri gemi Mogadişu'ya ulaştı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 23.04.2024
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Türkiye’ye ait askeri gemi Mogadişu’ya ulaştı

Somali ve Türkiye hükümetleri arasında savunma ve ekonomi alanlarında imzalanan anlaşma kapsamında Türkiye'ye ait askeri gemi, başkent Mogadişu'ya geldi.

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