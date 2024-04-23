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İzmir'de kıskıvrak yakalanan 2 zehir taciri tutuklandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 23.04.2024
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İzmir’de kıskıvrak yakalanan 2 zehir taciri tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde polis ekiplerince adım adım takip edilen zehir tacirleri, kıskıvrak yakalandı. 10 bin adet uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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