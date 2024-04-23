Güngören’de korku dolu anlar! Bir apartmana ateş açıldı
İstanbul Güngören’de bir apartmana kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu apartmanda bulunan 3 dairenin camları kırılırken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı.
Olay, saat 18.30 sıralarında Güngören Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, kapşonlu 2 kişiden biri bir binaya ateş açtı. Silah sesleri üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Açılan ateş sonucu apartmanda bulunan 3 dairenin camları kırılırken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı. Polis ekipleri, yaptıkları incelemede sokakta 13 adet mermi kovanı buldu. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Evlerinin camından içeri kurşun giren İdris Uzak, "Bildiğim kadarıyla mahalleden 2 kişi geçiyor, üstlerinde kapşonları var. Koşarak binaya 12 ya da 13 adet mermi sıkıyorlar. Zaten bu bina aile binası, neden olduğuyla ilgili hiç fikrimiz yok. Sonrasında polisler geldi, araştırma yaptılar. Umarım bulunurlar, sonuçta içeride babamız, ailemiz oturuyordu. Kurşun bizim daireye de girdi, o sırada babam içeride oturuyordu. Bir kurşun isabet etti dairemize. Sanırım 2 tane sıktılar, çünkü içeride 2 çekirdek mevcut. Umarım suçluları yakalarlar" diye konuştu.
Bina sakinlerinden Yazdan Yücel ise, "Ben işten geldiğimde saat 18.28'di. Komşularım bana telefon açtı, 'Ağabey neredesin, binayı kurşunladılar' diye. 13 mermi kovanı varmış caddede. Kamera kayıtlarına baktık. Kayıtta kişilerin koştukları belli oluyor ama yüzleri belli olmuyor. İki üst komşumdan bir tanesinin tam tavanına gelmiş. Alt girişteki komşumun oturma odasına gelmiş. Bütün komşularda birbirimizin anahtarı var ama neden olduğunu çözemedik" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kişilik testi: Tırnaklarınız sakinliğinizi mi yoksa bağımsızlığınızı mı gösteriyor?
- 3 Osmanlı Padişahının Gençlik Fotoğrafı Ortaya Çıktı! Görüntüler Tarihi Yeniden Yazıyor! II. Abdülhamid Han, V. Murad, Sultan Vahdettin...
- 1995 1998 2002 2008 girişine hesaplama yeniden oluştu! SGK altın tepside erken emekliliği sundu
- Kamu kurumları peş peşe iş ilanını yayımladı! KPSS şartlı/şartsız binlerce memur alınacak: İşte başvuru koşulları...
- SSK, Bağ-Kur emeklilerine muhteşem jest geldi! P.tesi Çarşamba akşamüstü yatacak! 10.000 üstü 27.000 TL altı maaş alana...
- HAVA DURUMU | Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Yağış ne zamana kadar sürecek? | 20-24 Nisan 2024
- Spor Ayakkabınızdaki Gizemli Delikler Ne İşe Yarıyor?
- Muz kabuğu çöpe değil, sofraya! Faydaları duyanları hayrete düşürüyor!
- Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne? 19 Nisan Cuma Hutbesi Diyanet Tam Metin PDF
- Tokat'ta okullar tatil mi? MEB 19 Nisan 2024 Cuma okul tatili olan iller listesi! Samsun, Ordu, Sivas, Yozgat...
- 18 bin euro maaşla iş ilanı yayınlandı! Tek yapmanız gereken 60 gün boyunca yatmak; 18 - 55 yaş arasına...
- Bulunduğunuz odaya bir tane koyun! Öksürük, nefes darlığı sorununu anında çözün