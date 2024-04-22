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İzmir'de feci kaza! Trafik kazasında motosikletteki karı koca hayatını kaybetti

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024
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İzmir’de feci kaza! Trafik kazasında motosikletteki karı koca hayatını kaybetti

İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ve yanındaki eşi hayatını kaybetti.

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