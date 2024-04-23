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İzmir'de freni boşalan otobüs yolcu bekleme alanına daldı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 23.04.2024
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İzmir’de freni boşalan otobüs yolcu bekleme alanına daldı

İzmir'de ESADAŞ'a ait bir yolcu otobüsü freni boşalması nedeniyle duramadı ve yolcu bekleme alanındaki kapılara çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

İzmir'de ESADAŞ firmasına ait yolcu otobüsü, perona yanaştığı esnada freninin boşalması üzerine duramadı ve yolcu beklemede alanındaki kapılara çarptı. Kazada ölü ve yaralının olmadığı belirtildi.

Olay, bugün İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre ESADAŞ firmasına ait Erzurum-İzmir arası seyahat yapan Murat Keleş yönetimindeki 34 BN 7040 plakalı otobüs, yolcu almak üzere 50 numaralı perona yanaştığı esnada, freninin boşalması üzerine duramadı.

Kontrolden çıkan otobüs, yolcu bekleme alanına çıkarak kapılara çarptı. İçerisinde yolcu olmadığı öğrenilen otobüste çarpmanın etkisiyle maddi hasar oluştu. Öte yandan kazada ölü ya da yaralının olmadığı belirtildi. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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