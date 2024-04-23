23 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Büyükçekmece'de halüsinasyon gören şahıs kendi kendine çatıştı! O anlar güvenlik kamerasında...

İstanbul Büyükçekmece'de halüsinasyon gören şahıs kendi kendine çatıştı! O anlar güvenlik kamerasında...

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 23.04.2024 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
ABONE OL
İstanbul Büyükçekmece’de halüsinasyon gören şahıs kendi kendine çatıştı! O anlar güvenlik kamerasında...

İstanbul Büyükçekmece'de halüsinasyon gören Aziz.Ç binanın girişine sığınıp kendi kendine çatıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken şahsın evinde 88 adet tüfek ve tabanca mermisi ile 5 bıçak ele geçirildi. İşte şahsın kendi kendine çatıştığı anlar...

Büyükçekmece'de halüsinasyon gördüğü öne sürülen Aziz Ç. binanın girişine sığınarak kendi kendine çatıştı. Mahallede korku dolu anlar yaşanırken olay güvenlik kamerasına yansıdı.

SOKAĞA KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Celaliye Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aldığı alkolün etkisiyle halüsinasyon gördüğü öne sürülen Aziz Ç. (38) bir binanın girişine sığınarak sokağa kurşun yağdırdı. Zaman zaman kapı aralığından etrafı gözetleyen Aziz Ç.'ye kurşun yağdırmaya devam etti.

KURŞUNLAR BİNAYA İSABET ETTİ

Silah seslerini duyan çevre sakinleri korku dolu anlar yaşarken durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Etrafa rastgele kurşun yağdıran Aziz Ç.'yi yakalayan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde, 15 adet kovan, 10 adet mermi çekirdeği olduğu tespit edildi. Sıkılan kurşunlardan 3'ü farklı binalara isabet etti.

EVİNDE 88 TÜFEK ÇIKTI

Olayda şans eseri can kaybı ve yaralı olmazken yakalan Aziz Ç. sağlık kontrolü nedeniyle hastaneye götürüldü. Aziz Ç.'nin evinde yapılan aramada ise 88 adet tüfek ve tabanca mermisi ile 5 bıçak ele geçirildi. Aziz Ç. polis merkezindeki ilk sorgulamasında olay yerinden ayrıldıktan sonra silahı attığını ama tam olarak nereye attığını bilmediğini ifade etti.

MAHALLELİ BÜYÜK KORKU YAŞADI

Aziz Ç.'nin ifadesinin ardından serbest kaldığı öne sürülürken bir mahalle sakini, "Benim burada çocuklarım var parka gidiyor geliyor, eve girip çıkıyor. Videolar var içeriden sağa sola rastgele ateş ediyor. Bu normal bir şey değil, biz burada çoluk çocuğumuzu rahat bir şekilde dışarı salamayacak mıyız. Bu çocukların can güvenliği kalmamış oluyor. Yakalanıp neden salınıyor, salmışlar. Artık ne içtiyse, ne görüyorsa karşısında nereye ateş ettiğini de bilmiyor. Karşı binada kurşun izleri var, bizim binada bodruma girmiş ateş etmiş" dedi.

Halüsinasyon görüp kendi kendine çatıştıHalüsinasyon görüp kendi kendine çatıştı HALÜSİNASYON GÖRÜP KENDİ KENDİNE ÇATIŞTI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA