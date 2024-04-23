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Ankara'da kontrolden çıkan kamyon duvara çaptı: 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
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Ankara’da kontrolden çıkan kamyon duvara çaptı: 1 yaralı

Ankara’da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyon, yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye nakledildi.

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