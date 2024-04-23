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İzmir'de bıçakla yaralama firarisi, saklandığı evde yakalandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
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İzmir’de bıçakla yaralama firarisi, saklandığı evde yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde 20 yaşındaki iki gencin kavgasında, bir kişiyi sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan ve firari olan şüpheli, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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