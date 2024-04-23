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Cibuti açıklarında göçmen teknesi alabora oldu: 16 ölü, 28 kayıp

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 23.04.2024
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Cibuti açıklarında göçmen teknesi alabora oldu: 16 ölü, 28 kayıp

Cibuti açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise kayboldu.

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