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Edirne'de son bir ayda 1096 düzensiz göçmen yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 23.04.2024
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Edirne’de son bir ayda 1096 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de son bir ayda il genelinde 1096 düzensiz göçmen yakalandı.

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