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İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede öldü

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
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İzmir’de silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede öldü

İzmir'in Buca ilçesinde evine girerken uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ömer Gülen (34), gece saatlerinde Şirinkapı Mahallesi 1058/21 Sokak'taki evine girdiği sırada henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

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