İsmailağa Cemaati’nin lideri Hasan Kılıç vefat etti! Cenazesi ne zaman saat kaçta kaldırılacak! Hasan Kılıç kimdir?

İSMAİLAĞA HEYET BAŞKANLIĞI VE HİLAFETİ

Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizle tanıştığı ilk günden itibaren ondan hiç ayrılmayan ve seksen sene onun manevî terbiyesi altında yetişen Hasan Kılıç Efendi Hocamız, Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizin usûlü ve davasının, tarîkat-ı aliyyenin tekke hizmetleri ve ilmî medrese faaliyetlerinin bugünlere gelmesi konusunda en büyük destekçisi oldu. Her yıl Türkiye'nin muhtelif şehirlerine yönelik 15 günlük veya bir aylık emr-i bi'l-ma'rûf ziyaretlerinde de daima onun yanında bulundu. Bazen üç-beş kişi ile beraber hususi olarak tarikat ve seyr-i sülûk için Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizle bir araya gelen Hasan Kılıç Efendi Hocamız, hac ve umre ziyaretlerinde de o büyük velinin yanında yer aldı.

Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizin emriyle teşekkül eden İsmailağa Heyeti'nin başkanı olarak ilmî ve hayrî hizmetlere riyâset eden Hasan Kılıç Efendi Hocamız; Mürşidimiz Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizin 2003 yılında bir kısmı hâlen hayatta olan büyük hocalarımızın şahitlik ve imzasıyla kayıt altına alınan vasiyeti lüzumunca, tarîkat ve irşâd vazifelerini îfâ etmek üzere o yüce velinin halifesi, altın silsilenin 37. halkası olarak insanlığa hizmetlerini sürdürmektedir.

Nitekim bu husus, tamamınaburadan ulaşabileceğiniz İsmailağa İstişare Heyeti tarafından yapılan açıklamada şu ifadelerle ilân edilmiştir: "Bundan sonra, tarikatımızın 37. halkası (şeyhi) Hasan Kılıç Hoca Efendi'dir. Heyetimiz râbıta hususunu Hasan Kılıç Efendi Hocamızla istişare etmiştir. Onun emri üzere, eski ve yeni ders alacak ihvanımızın râbıtalarını eskiden olduğu gibi Mahmud Efendi Hazretlerimize (Kuddise Sirruhû) yapmalarına karar verilmiştir."

İlmi, manevî şahsiyeti ve sadakatinin yanında tevazu ve güzel ahlâkıyla her anlamda müstesna bir örnek olan Hasan Kılıç Efendi Hocamıza sağlıklı ve uzun ömürler diliyor, Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizin emaneti olan eşsiz yolda bizleri onun riyasetinde muvaffak kılmasını Cenâb-ı Hak'tan niyâz ediyoruz.