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Beşiktaş'ta yangın paniği! Dumanlar caddeyi sardı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
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Beşiktaş’ta yangın paniği! Dumanlar caddeyi sardı

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir restoranın depo bölümünde yangın çıktı. Yangın nedeniyle çıkan dumanlar caddeyi sarınca büyük panik yaşanırken, itfaiye ekibinin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.

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