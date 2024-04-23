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Hatay'da korkunç ölüm! Dereye devrilen traktörün altında kalarak öldü

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024
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Hatay’da korkunç ölüm! Dereye devrilen traktörün altında kalarak öldü

Hatay’ın Erzin ilçesinde traktörüyle zeytin bahçesini süren Abdullah Keskin (26), aracın kontrolden çıkıp dereye devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

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