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Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan iki kardeş yaralandı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024
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Şanlıurfa’da silahlı saldırıya uğrayan iki kardeş yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı. Yaralı kardeşlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

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