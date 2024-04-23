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Balıkesir'de 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 23.04.2024
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Balıkesir’de 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında botları sürüklenen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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