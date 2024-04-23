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Acı haber! Şanlıurfa'da kaybolan çocuğun cesedi bulundu

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024
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Acı haber! Şanlıurfa’da kaybolan çocuğun cesedi bulundu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu. Kanaldan çıkarılan ceset, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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