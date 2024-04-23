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Adana'da feci kaza! Refüje çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
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Adana’da feci kaza! Refüje çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde motosikletin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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