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Engelli tiyatro topluluğu 23 Nisan'a özel sahne aldı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024
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Engelli tiyatro topluluğu 23 Nisan’a özel sahne aldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde engelli bireylerin oluşturduğu tiyatro topluluğu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla özel gösterimde performans sergiledi.

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