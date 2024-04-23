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Kırşehir'de bıçakla motosiklet gasp eden 2 kişi tutuklandı

İHA
Giriş Tarihi: 23.04.2024 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
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Kırşehir’de bıçakla motosiklet gasp eden 2 kişi tutuklandı

Kırşehir'de, bıçak kullanarak tehdit ettikleri kişilerin motosikletlerini çalan 2 kişi tutuklandı.

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