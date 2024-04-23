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Çin’de kargo gemisi köprüye çarptı: 4 kayıp

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
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Çin’de kargo gemisi köprüye çarptı: 4 kayıp

Çin'in Guangdong eyaletinde bir kargo gemisinin köprüye çarpıp batması sonucu 4 kişi kayboldu. Kaybolan mürettebat için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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