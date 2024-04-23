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Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı imha edildi

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024
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Zonguldak’ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı imha edildi

Son dakika haberine göre Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 3 maden ocağı kapatıldı. Söz konusu maden ocakları Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerince imha edildi.

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