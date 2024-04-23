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Kırıkkale'de buldukları para olan cüzdanı sahibine teslim ettiler

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
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Kırıkkale’de buldukları para olan cüzdanı sahibine teslim ettiler

Kırıkkale'de polis ekipleri, içerisinde 133 bin 500 lira değerinde ziynet eşyası ve para bulunan cüzdanı kadının düşürdüğü caddede bularak sahibine teslim etti.

Olay, öğle saatlerinde Yaylacık Mahallesi Nene Hatun Caddesi'nde meydana geldi. N.K., içerisinde 133 bin 500 lira değerinde ziynet eşyası ve para bulunan cüzdanını düşürdü. Bir süre sonra cüzdanını kaybettiğini fark eden N.K., durumu polise bildirdi.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kadının başvurusu üzerine arama çalışması yaptı.

Ekipler, cüzdanı aynı caddede bularak kadına teslim etti. Cüzdanını eksiksiz şekilde teslim alan kadın, ekiplere teşekkür etti.

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