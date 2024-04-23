Kırıkkale’de buldukları para olan cüzdanı sahibine teslim ettiler

Olay, öğle saatlerinde Yaylacık Mahallesi Nene Hatun Caddesi'nde meydana geldi. N.K., içerisinde 133 bin 500 lira değerinde ziynet eşyası ve para bulunan cüzdanını düşürdü. Bir süre sonra cüzdanını kaybettiğini fark eden N.K., durumu polise bildirdi.