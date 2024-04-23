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İstanbul'da ulaşım kabusu! Üsküdar-Samandıra metro hattındaki arızada 2. gün! Vatandaş isyan noktasında

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
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İstanbul’da ulaşım kabusu! Üsküdar-Samandıra metro hattındaki arızada 2. gün! Vatandaş isyan noktasında

İstanbul'daki M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda dün sabah saatlerinde başlayan arıza yaklaşık 27 saattir giderilemedi. Seferlerin gecikmeli yapıldığı hatta vatandaşlar isyan noktasına geldi.

M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda dün sabah meydana gelen ve yaklaşık 27 saattir giderilemeyen arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor.

M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda dün saat 06.00 itibarıyla başlayan aksaklık devam ediyor.

Dün başlayan arızada binlerce yolcu istasyonda kalmıştıDün başlayan arızada binlerce yolcu istasyonda kalmıştı

Metro İstanbul'un dün "teknik arıza" olarak açıkladığı ve gece saatlerinde "zorunlu bakım çalışması" şeklinde nitelendirdiği problem nedeniyle seferler Atunizade istasyonunda aktarmalı olarak sürdürülüyor.

Bugün de sürmesi beklenen çalışmalar nedeniyle Üsküdar-Altunizade istasyonları arasındaki seferler, 20-25 dakika aralıklarla gerçekleştiriliyor.

Arıza nedeniyle seferler uzun süre gecikmeli olarak yapılıyorArıza nedeniyle seferler uzun süre gecikmeli olarak yapılıyor

Sefer aralıklarının yer aldığı bilgilendirici tabelaların bugün kapatıldığı gözlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resmi tatil olmasına rağmen yaşanan aksaklık nedeniyle Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında yolcu yoğunluğu oluşuyor.

Seferlerin gecikmeli olarak yapılması nedeniyle güvenlik görevlileri ile yolcular arasında zaman zaman tartışmalar yaşanıyor.

Öte yandan, Altunizade-Üsküdar istasyonları arasında her iki yönde İETT otobüsleriyle ring seferleri düzenleniyor.

Arıza 27 saattir giderilemediArıza 27 saattir giderilemedi ARIZA 27 SAATTİR GİDERİLEMEDİ

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