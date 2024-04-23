İstanbul’da ulaşım kabusu! Üsküdar-Samandıra metro hattındaki arızada 2. gün! Vatandaş isyan noktasında

Arıza nedeniyle seferler uzun süre gecikmeli olarak yapılıyor

Sefer aralıklarının yer aldığı bilgilendirici tabelaların bugün kapatıldığı gözlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resmi tatil olmasına rağmen yaşanan aksaklık nedeniyle Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında yolcu yoğunluğu oluşuyor.