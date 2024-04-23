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Kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 23.04.2024
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Kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı

Kayseri’de kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ üyesi şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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