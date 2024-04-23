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Başakşehir’de şüpheli ölüm! Yabancı uyruklu kadın kadın evinde ölü bulundu

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024
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Başakşehir’de şüpheli ölüm! Yabancı uyruklu kadın kadın evinde ölü bulundu

Başakşehir’de, 35 yaşındaki yabancı uyruklu kadın, evinde ölü bulundu. Boğularak öldürüldüğü düşünülen kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

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