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Şanlıurfa'da firari cinayet şüphelisi yakalandı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024
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Şanlıurfa’da firari cinayet şüphelisi yakalandı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde geçen yıl Abdulkadir Atçı’yı öldürdüğü iddiasıyla aranan firari cinayet şüphelisi Ethem Yetkin, özel hareket polislerinin katılımıyla düzenlenen operasyonla yakalandı.

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