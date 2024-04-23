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23 Nisan'da Kargo Gönderimi ve Teslimatı Olacak Mı? 22 – 23 Nisan’da PTT ve Özel Kargolara Kapalı Mı?

Giriş Tarihi: 23.04.2024 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
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23 Nisan’da Kargo Gönderimi ve Teslimatı Olacak Mı? 22 – 23 Nisan’da PTT ve Özel Kargolara Kapalı Mı?

Önümüzdeki hafta Salı günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanacak. Kargo işleriyle uğraşan vatandaşlar ise Pazartesi ve Salı günleri kargo şirketlerinin çalışıp çalışmadığını merak ediyorlar. İşte PTT ve Özel Kargoların çalışma saatlerine ilişkin merak edilen sorunu cevabı…

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl hafta içine yani Salı gününe denk geliyor. Hafta sonunun hemen peşinde ardına denk gelen ulusal bayram önce vatandaşlar 22 – 23 Nisan tarihlerinde kargoların açık olup olmayacağını merak etmeye başladı. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda merak edilen sorulara ilişkin karar yer alıyor. Peki kargolar Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kapalı mı? İşte detaylar…

23 NİSAN'DA KARGOLAR AÇIK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkemizde resmi tatil olarak kabul ediliyor. Dolayısı ile 2023 Nisan Salı günü kargolar kapalı olacak.

22 Nisan 2024 tarihinde ise Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere kargolar kapalı olmayacak. Tam gün faaliyetlerine devam edecek.

RESMİ TATİLLER 2024

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arife (Öğleden sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arife (Öğleden sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

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