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Antalya- Isparta yolunda otobüs ile çarpışan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 20.04.2024
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Antalya- Isparta yolunda otobüs ile çarpışan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya- Isparta yolunda seyir halindeki yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ölen Mehmet Selim Tüzün'ün Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda mühendis olarak görev yaptığı öğrenildi.

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