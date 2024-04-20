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Kapı kilidini kırdıkları otomobilden 4 bin liralık eşya çaldılar

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2024 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
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Kapı kilidini kırdıkları otomobilden 4 bin liralık eşya çaldılar

Ankara’da park halindeki bir otomobilin kapı kilidini kıran 2 hırsız, araç içerisinde bulunan 4 bin lira değerindeki eşyaları çaldıktan sonra gözden kayboldu. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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