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Üsküdar'da metro arızası! Seferler aksadı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
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Üsküdar’da metro arızası! Seferler aksadı

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle seferlerin Altunizade İstasyonu'ndan aktarmalı olarak yapılmasıyla yoğunluğa neden oldu.

Sabah başlayan arızanın giderilememesi nedeniyle akşam iş çıkışında Üsküdar ve Samandıra yönlerine tren seferleri gecikmeli yapıldı.



Samandıra ve Üsküdar yönünden gelen yolcular, Altunizade İstasyonu'nda güvenlik görevlileri tarafından trenlere yönlendirildi, yaşanan yoğunluk dikkati çekti.

Bu arada, Üsküdar-Altunizade istasyonları arasında metro seferlerine ek olarak ücretsiz İETT otobüsleriyle de hizmet verildi.

Konuyla ilgili Metro İstanbul sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Altunizade istasyonumuzdan aktarmalı olarak yapılmaktadır" denildi.

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