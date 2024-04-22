Üsküdar’da metro arızası! Seferler aksadı

Konuyla ilgili Metro İstanbul sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Altunizade istasyonumuzdan aktarmalı olarak yapılmaktadır" denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN