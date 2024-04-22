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Kosova'da Türkçe eğitim gören öğrenciler Kosova Meclisini ziyaret etti

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024
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Kosova’da Türkçe eğitim gören öğrenciler Kosova Meclisini ziyaret etti

Kosova'nın çeşitli şehirlerinde Türkçe eğitim gören ilkokul öğrencileri, 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı dolayısıyla Kosova Meclisini ziyaret etti.

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